Одного из них перевели в другой районный суд.
Президент России Владимир Путин вчера, 15 мая, подписал указ о назначении на новые должности 4 омских судей. Так, председателем Нижнеомского районного суда Омской области стала Татьяна Порсик, ранее занимавшая пост судьи Омского районного суда.
Елена Мусаэльянц, до этого бышая судьей Нововаршавского районного суда, теперь имеет должность председателя Русско-Полянского районного суда.
Судьей Куйбышевского райсуда Омска стала Ольга Сухомлинова, которая раньше исполняла полномочия мирового судьи в этом же суде.
Вадим Полуночев, согласно указу, назначен судьей Любинского районного суда Омской области. Ранее он также был мировым судьей.