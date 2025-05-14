Цены выросли на 10–20 %.

Статистики подсчитали, как изменились цены на лекарства в марте. По данным сервиса «Ай мониторинг», сильнее всего подорожал активированный уголь – на 26,14 % за год. В среднем он теперь стоит 19,88 рубля за 10 таблеток.

На 20,2 % по сравнению с прошлым мартом подорожал аспирин (17,19 рубля). На 17,7 % дороже стал корвалол – до 51,1 рубля за 25 мл. Подорожали также гель троксерутин – на 11,45 % до 210,36 рубля за 40 гр. и нимесулид – на 10,3 % до 109,75. Амброксол подорожал на 19,9 % – до 46,18 рубля.

При этом подешевела но-шпа – на 22,6 % до 310,19 рубля.