Среди них Евангелия, Ая и Валентин.

Портал ЗАГСа обновил топ самых редких имен для новорожденных в этом году. В Омской области самыми уникальными среди женских являются Влада, Млада, Евангелия, Разалия и Ая.

Отметим, что Влада и Млада – имена славянского происхождения. Разалия – арабское или латинское имя. Евангелия имеет древнегреческое происхождение, Ая – японское или греческое происхождение.

В топ редких мужских имен вошли Шамиль и Омар Абдулрахман (арабские), Гаруш (армянское), Альвиан и Валентин (латинские).