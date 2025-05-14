Омск-Информ
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·Общество

Среди них Евангелия, Ая и Валентин.
Портал ЗАГСа обновил топ самых редких имен для новорожденных в этом году. В Омской области самыми уникальными среди женских являются Влада, Млада, Евангелия, Разалия и Ая.
Отметим, что Влада и Млада – имена славянского происхождения. Разалия – арабское или латинское имя. Евангелия имеет древнегреческое происхождение, Ая – японское или греческое происхождение.
В топ редких мужских имен вошли Шамиль и Омар Абдулрахман (арабские), Гаруш (армянское), Альвиан и Валентин (латинские).
Андрей Андреев
·Общество

Среди них Евангелия, Ая и Валентин.
Портал ЗАГСа обновил топ самых редких имен для новорожденных в этом году. В Омской области самыми уникальными среди женских являются Влада, Млада, Евангелия, Разалия и Ая.
Отметим, что Влада и Млада – имена славянского происхождения. Разалия – арабское или латинское имя. Евангелия имеет древнегреческое происхождение, Ая – японское или греческое происхождение.
В топ редких мужских имен вошли Шамиль и Омар Абдулрахман (арабские), Гаруш (армянское), Альвиан и Валентин (латинские).
Андрей Андреев