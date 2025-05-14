Омск-Информ
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·Образование

Работы выполняет один подрядчик.
Мэр Омска Сергей Шелест проверил, как продвигается ремонт двух омских школ: № 14 и № 29. Готовность ремонта первой школы составляет 54 %. Подрядчик заканчивает замену инженерных коммуникаций, обновление кровли, оштукатуривание стен и монтаж окон. В планах – отделка и фасадные работы. 
Работы в лицее № 29 подрядчик выполнил на 55 %. Порядок работ здесь примерно такой же.
Ремонт лицея обошелся в 175,46 млн рублей. Стоимость ремонта школы № 14 составляет 141,27 млн рублей. Отметим, что ремонт должен завершиться уже в середине июля.
Андрей Андреев
·Образование

Работы выполняет один подрядчик.
Мэр Омска Сергей Шелест проверил, как продвигается ремонт двух омских школ: № 14 и № 29. Готовность ремонта первой школы составляет 54 %. Подрядчик заканчивает замену инженерных коммуникаций, обновление кровли, оштукатуривание стен и монтаж окон. В планах – отделка и фасадные работы. 
Работы в лицее № 29 подрядчик выполнил на 55 %. Порядок работ здесь примерно такой же.
Ремонт лицея обошелся в 175,46 млн рублей. Стоимость ремонта школы № 14 составляет 141,27 млн рублей. Отметим, что ремонт должен завершиться уже в середине июля.
Андрей Андреев