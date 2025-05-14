Омск-Информ
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·Общество

Эти деньги он похитил у государственного «Омскавтодора».
Осужденный за хищение бывший замдиректора Управления дорожного хозяйства Омской области Александр Сахаров подал апелляцию в Омский областной суд. Однако отменить решение Куйбышевского районного суда ему не удалось.
Напомним, в 2023 году бывшего замдиректора управления признали виновным в хищении 1,5 млн рублей у «Омскавтодора». Преступление произошло в 2014–2016 гг. В 2024 году Сахаров оспаривал приговор, но безуспешно.
После этого Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил требования министерства имущественных отношений Омской области о взыскании похищенных денег. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда не стала менять это решение.
Андрей Андреев
·Общество

Эти деньги он похитил у государственного «Омскавтодора».
Осужденный за хищение бывший замдиректора Управления дорожного хозяйства Омской области Александр Сахаров подал апелляцию в Омский областной суд. Однако отменить решение Куйбышевского районного суда ему не удалось.
Напомним, в 2023 году бывшего замдиректора управления признали виновным в хищении 1,5 млн рублей у «Омскавтодора». Преступление произошло в 2014–2016 гг. В 2024 году Сахаров оспаривал приговор, но безуспешно.
После этого Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил требования министерства имущественных отношений Омской области о взыскании похищенных денег. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда не стала менять это решение.
Андрей Андреев