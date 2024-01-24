Александр Сахаров был признан виновным в мошенничестве, растрате и незаконной банковской деятельности.

Александр Сахаров был признан виновным в мошенничестве, растрате и незаконной банковской деятельности.

Омский районный суд рассмотрел уголовное дело бывшего директора филиала ФКУ «СибУпрАвтоДор» Александра Сахарова, его двух знакомых, а также четырех экс-руководителей районных дорожно-ремонтных управлений. Они обвинялись в растрате и незаконной банковской деятельности. Кроме того, бывшему директору филиала также было предъявлено обвинение в мошенничестве.

По версии следствия, в сентябре 2015 года Сахаров трудился в должности заместителя КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области». Он убедил руководство ГП «Омскавтодор» в необходимости заключить контракт на ремонт дороги в одном из районов с субподрядчиком. После через эту организацию он вывел более 1,5 млн рублей.

– В ноябре 2015 года, занимая должность директора филиала ФКУ «СибУпрАвтоДор», обвиняемый обязал четырех руководителей районных дорожно-ремонтных управлений приобрести за счет бюджета предприятий ему в кабинет офисную мебель, а также отремонтировать автомобиль знакомой на общую сумму 266 тыс. рублей, – рассказали в областной прокуратуре.

С августа 2014 года по февраль 2016 года с тремя своими знакомыми Сахаров был задействован в незаконной банковской деятельности. Это принесло ему почти 50 млн рублей. Один из товарищей уже осужден.

Суд приговорил Александра Сахарова к 4 годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей. Бывшие руководители районных ДРСУ отделались штрафами в размере от 100 до 160 тыс. рублей. Знакомых экс-начальника филиала приговорили к 3 годам и 2 годам 10 месяцам в колонии общего режима со штрафами 400 и 350 тыс. рублей.