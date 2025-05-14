Омск-Информ
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·Общество

Смена погоды произойдет уже к концу недели.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, уже на этой неделе в Омской области ожидается потепление. В четверг, 15 мая, температура составит +16..+21 градус. В южных районах потеплеет до +26, однако в северных районах будет только +11. Местами в регионе также ожидается дождь, гроза и град. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/c.
В пятницу, 16 мая, в регионе потеплеет до +21...+26. Ветер сохранится, однгако осадки прекратятся. В субботу будет +20...+25. Дождей не ожидается.
Андрей Андреев
·Общество

Смена погоды произойдет уже к концу недели.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, уже на этой неделе в Омской области ожидается потепление. В четверг, 15 мая, температура составит +16..+21 градус. В южных районах потеплеет до +26, однако в северных районах будет только +11. Местами в регионе также ожидается дождь, гроза и град. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/c.
В пятницу, 16 мая, в регионе потеплеет до +21...+26. Ветер сохранится, однгако осадки прекратятся. В субботу будет +20...+25. Дождей не ожидается.
Андрей Андреев