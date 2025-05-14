На работу были устроены их знакомые, которых по факту не было.

Система предоставления государственных услуг в Омской области оказалась в центре скандала. Руководители учреждения фиктивно трудоустраивали своих знакомых, присваивая их заработную плату. В настоящее время сотрудниц обвиняют в мошенничестве, однако сами они оправдываются, утверждая, что это был единственный способ получать достойную оплату за свою работу.

– Зарплату, которая начислялась этим работникам, они присваивали себе. В результате их действий были похищены бюджетные денежные средства в размере 1,2 миллиона рублей, – рассказала помощник прокурора Советского округа Омска Мария Васильева в интервью «Вести.Омск».

Схема работала на протяжении двух лет: с апреля 2021 года по май 2023-го.

Омички в суде рассказали, что людей на рабочих местах не хватало, а работы меньше не становилось. Сейчас в этом МФЦ висит листок с вакансиями, однако тех постов, про которые говорили подсудимые, в списке нет. Видимо, в учреждении принято распределять бюджет определенным способом.

Сотрудницы МФЦ отрицают свою вину, утверждая, что они добросовестно исполняли служебные обязанности, руководствуясь указаниями начальства, и получали заслуженную заработную плату, хотя официально она оформлялась на другое лицо. Женщины обвиняются по статье «Мошенничество», и прокуратура требует для них реального наказания в виде 5 лет лишения свободы.