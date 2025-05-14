Родители боятся вести детей в садик из-за мохнатых «воспитателей».

СУ СК России по Омской области организованы доследственные проверки по сообщениям, поступившим из СМИ, о недостаточной активности органов, занимающихся отловом бродячих собак.

Первая проверка связана с сообщением о стае бродячих собак, обосновавшейся в детском саду № 50 в Амурском поселке города Омска. По словам родителей, администрация детского сада ранее обращалась в учреждения отлова животных, однако там им ничего не ответили.

Ранее сообщалось, что мэрия уже провела проверку территории детского сада и не обнаружила там бездомных животных.

В ходе проверки следственного комитета будут приняты меры для организации надлежащего отлова животных. По итогам проверок будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 293 УК РФ («Халатность»).