Омск-Информ
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·Общество

Будет проведена повторная проверка.

В администрации города Омска прокомментировали ситуацию с нахождением бездомных собак на территории детского сада № 50, расположенного в Амурском поселке. По словам мэрии, животных на месте учреждения не было обнажужено.

– По данному инциденту специалисты бюджетного учреждения «Муниципальный приют для животных» 13.05.25 выполнили обследование территории детского сада и прилегающей территории, животные без владельцев не обнаружены, – прокомментировали в мэрии.

В администрации города также добавили, что сегодня, 14 мая, будет проведна повторная проверка.

Ранее сообщалось, что собаки на территории детского сада уже кидались на проходящих людей.

Мария Филимонова
·Общество

Будет проведена повторная проверка.

В администрации города Омска прокомментировали ситуацию с нахождением бездомных собак на территории детского сада № 50, расположенного в Амурском поселке. По словам мэрии, животных на месте учреждения не было обнажужено.

– По данному инциденту специалисты бюджетного учреждения «Муниципальный приют для животных» 13.05.25 выполнили обследование территории детского сада и прилегающей территории, животные без владельцев не обнаружены, – прокомментировали в мэрии.

В администрации города также добавили, что сегодня, 14 мая, будет проведна повторная проверка.

Ранее сообщалось, что собаки на территории детского сада уже кидались на проходящих людей.

Мария Филимонова