Будет проведена повторная проверка.

В администрации города Омска прокомментировали ситуацию с нахождением бездомных собак на территории детского сада № 50, расположенного в Амурском поселке. По словам мэрии, животных на месте учреждения не было обнажужено.

– По данному инциденту специалисты бюджетного учреждения «Муниципальный приют для животных» 13.05.25 выполнили обследование территории детского сада и прилегающей территории, животные без владельцев не обнаружены, – прокомментировали в мэрии.

В администрации города также добавили, что сегодня, 14 мая, будет проведна повторная проверка.

Ранее сообщалось, что собаки на территории детского сада уже кидались на проходящих людей.