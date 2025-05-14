Пока отчима-убийцу судили, мать разъезжала по ток-шоу.

Прокуратура Муромцевского района Омской области следит за ходом расследования уголовного дела в отношении 20-летней жительницы района. Анастасия Пирогова подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, соединенное с жестокостью).

По версии следствия, подозреваемая знала, что ее муж, являющийся отчимом ее 2-летнего сына, в период с 18 февраля по 11 марта 2025 года на почве личной неприязни систематически наносил ребенку телесные повреждения и действовал иными насильственными методами, вызывая у малыша физические и нравственные страдания. Несмотря на это, женщина не сообщала о совершаемых мужем противоправных действиях органам полиции и учреждениям системы профилактики.

После того как отчима, убившего ребенка, заключили под стражу, Пирогова приняла участие в ток-шоу «Мужское/Женское», где она рассказывала историю произошедшего. Стоит отметить, что на тот момент женщина была на 5-м месяце беременности.

Однако жители поселка Муромцево утверждали, что в смерти 2-летнего ребенка виновата в том числе и сама мать. Соседи Анастасии рассказали, что она никогда не проявляла качеств хорошей матери. Детей часто видели неухоженными, грязными и голодными. Некоторые свидетели даже становились очевидцами сцен, когда мать сама применяла физическую силу к своим малышам. Несмотря на очевидные проблемы, надзорные органы не относили семью к разряду неблагополучных, а органы опеки, хотя и были осведомлены о ситуации, не предпринимали эффективных мер.