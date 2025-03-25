Жительница поселка Муромцево изложила свою версию событий.

Вчера, 24 марта, в передаче «Мужское/Женское» на Первом канале рассказали историю жительницы поселка Муромцево Анастасии Пироговой. Она, будучи на пятом месяце беременности, пришла на программу, чтобы рассказать о своей трагедии. В тот день ее 28-летний муж Андрей убил своего двухлетнего пасынка.

Девушка рассказала, что в день произошедшего они вместе с ребенком собирались в гости к ее родителям. Она не заметила, как муж стал бить ребенка, и прибежала только на шум.

– Я услышала шум, но сначала не поняла, а потом услышала слова: «Сдохни, сдохни, сдохни». После чего я вышла в коридор и крикнула: «Что ты делаешь, зачем?» Я увидела, как он его взял и бьет в грудную клетку, у сына глаза закатанные. Я подбежала, а муж меня отталкивает. Он его принес в зал без шапочки, без ничего. Я пыталась привести его в чувства, – рассказала мать ребенка в эфире передачи.

Тогда как соседи Анастасии рассказали, что она никогда не была хорошей мамой. Дети часто ходили грязными и голодными. А некоторые очевидцы даже видели, как она сама била малышей. При этом надзорные органы не считали семью неблагополучной, и органы опеки знали о проблемах, но ничего не делали.

Напомним, что 11 марта 28-летний отчим убил 2-летнего мальчика. Однако жители Муромцево уверены, что в жестокой смерти ребенка виновата мать.