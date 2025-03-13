При этом семья не состояла на учете в полиции.

В поселке Муромцево Омской области 11 марта произошло убийство 2-летнего мальчика. Как сообщает следственный комитет, в преступлении обвиняют его 28-летнего отчима.

По версии следствия, мужчина ненавидел ребенка, часто бил его, ограничивал в еде и применял другие недозволенные методы воспитания. В конце концов сельчанин пнул мальчика, который стоял в дверном проеме и мешал ему пройти. Потом отчим стал бить пасынка по голове, отчего ребенок скончался на месте.

Правоохранители не сообщают, где в этот момент находилась мать мальчика и кто вызвал скорую, которая констатировала смерть. Позже судебно-медицинская экспертиза показала, что мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.

Отметим, что на иждивении мужчины находятся еще двое детей и беременная жена. Как сообщили «Омск-информу» в прокуратуре, только один ребенок ему родной. Ранее семья на учете в органах внутренних дел не состояла.

– Прокуратура Мурмцевского района организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности уполномоченных органов, – сообщили в прокуратуре.

Отметим, что вину в преступлении мужчина признал полностью. Сегодня Муромцевский районный суд заключил его под стражу. За истязание и убийство малолетнего ему грозит до 20 лет лишения свободы.