Мужчина уже перенес две операции и ожидает третью для восстановления.

Гражданин Омска обратился в суд с иском к владельцу одного из крупнейших сетевых магазинов, расположенных в Нефтяниках. История началась в марте 2024 года, когда мужчина, выйдя из супермаркета с пакетами покупок, поскользнулся на покрытых льдом ступенях входа и серьезно повредил ногу.

Получив тяжелый перелом, потерпевший немедленно воспользовался услугами скорой помощи. Последствия оказались тяжелыми: мужчине провели уже две операции, и третью операцию предстоит перенести дополнительно, плюс потребуется длительное восстановление.

Рассматриваемое дело осложняется тем, что представители администрации магазина отрицают свою ответственность за произошедшее, аргументируя это отсутствием видеофиксации момента падения и свидетельских показаний. Ответчик утверждает, что точные координаты места происшествия установить невозможно.

Тем не менее сторона истца предоставила суду важные улики, включая чеки из магазина и запись разговора с оператором службы спасения, где потерпевший указал свое местонахождение. Все собранные сведения подтверждают, что инцидент произошел буквально через считанные минуты после выхода мужчины из магазина.

Олег Тарасевич. – При рассмотрении дела мы приняли во внимание представленные чек и короткий временной промежуток между покупкой и происшествием, что соответствует заявлению самого потерпевшего в службе 112, где он описал место своего падения, – объяснил суть доказательств 12-му каналу помощник прокурора Советского округа г. Омска

Сейчас судебные слушания продолжаются, окончательное решение по делу вынесут позднее.