Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ограничения коснутся больше 20 многоэтажек.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на ближайшую пятницу, 16 апреля. В связи с этим в городе с 00:00 до 23:59 планируются отключения воды по адресам:
  • 16-й Военный Городок, 338, 339, 417, 417/1, 383, 381, 366, 365, 368;
  • Панфилова, 9, 7, 1а, 5, к. 1, 1;
  • 3-я Транспортная, 2;
  • 2-я Линия, 177;
  • Ипподромная, 2, к. 1; 2а, к. 3; 2а,  к. 2; 2а, к. 1 (административное здание); 2а, к. 1; 1, 2б;
  • Богдана Хмельницкого, 223/1, 223/2;
  • Карла Маркса, 41/3.
Машину с питьевой водой установят по адресу: 16-й Военный Городок, 417.
Андрей Андреев
·Общество

Ограничения коснутся больше 20 многоэтажек.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на ближайшую пятницу, 16 апреля. В связи с этим в городе с 00:00 до 23:59 планируются отключения воды по адресам:
  • 16-й Военный Городок, 338, 339, 417, 417/1, 383, 381, 366, 365, 368;
  • Панфилова, 9, 7, 1а, 5, к. 1, 1;
  • 3-я Транспортная, 2;
  • 2-я Линия, 177;
  • Ипподромная, 2, к. 1; 2а, к. 3; 2а,  к. 2; 2а, к. 1 (административное здание); 2а, к. 1; 1, 2б;
  • Богдана Хмельницкого, 223/1, 223/2;
  • Карла Маркса, 41/3.
Машину с питьевой водой установят по адресу: 16-й Военный Городок, 417.
Андрей Андреев