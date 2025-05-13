В отеле «50|60» расскажут, какие подходы и направления медицины действительно помогают сохранить красоту и здоровье.

В наше время забота о здоровье и внешнем виде стала трендом. Люди все чаще стремятся выглядеть привлекательно и чувствовать себя хорошо как внутренне, так и внешне. Благодаря современным технологиям и медицинским средствам добиться этого становится проще.

Какие подходы и направления медицины действительно помогают сохранить красоту и здоровье? Ответы на эти вопросы прозвучат на ближайшей встрече Клуба красоты и здоровья, которая пройдет 31 мая 2025 года в конференц-зале «Венера» отеля «50|60».

Свои знания и опыт представят эксперты «Евромеда» в области косметологии, дерматологии, трихологии, стоматологии, пластической и бариатрической хирургии, терапии и превентивной медицины. Участников встречи ждут интересные тематические доклады:

«Функциональная и эстетическая ринопластика: когда делать?», спикер – Роман Савченко;

«Здоровье. Красота. Бариатрическая хирургия. Как связаны эти понятия?», спикер – Анатолий Калиниченко ;

; «От сомнений к результату: реальный путь к густым волосам и бровям», спикер – Лилия Кунгурова ;

; «Красота без реабилитации. Комплексный подход, направленный на результат, без продолжительного восстановления», спикер – Наталья Крапива;

«Современные направления в перманентном макияже и безопасность проведения процедуры в условиях медицинского центра», спикер – Лариса Козырева ;

; «Прикус и эстетика лица. Какова взаимосвязь?», спикер – Татьяна Носова ;

; «Мы есть то, что мы едим. Продукты питания, которые помогут сохранить красоту и здоровье», спикер – Дарья Копылова.

Участники смогут лично пообщаться с экспертами в непринужденной обстановке и задать интересующие вопросы по темам встречи. Также гости получат приятные подарки от организатора и спонсоров! На мероприятии будет организован розыгрыш* призов от Центра «Евромед», Косметологии «Евромед», Санатория «Евромед», сети магазинов «Дюссельдорф», ресторана «Метаморфозы», кондитерской «Кремсоль» (бывш. «Люклер») и других партнеров мероприятия.

Также гостей будут ждать фуршет, ароматный кофе и фотозона с профессиональным фотографом.

Оставить заявку на участие в Клубе красоты и здоровья можно с помощью онлайн-формы, а также через личные сообщения в телеграм https://t.me/eurodoctor

Количество мест ограниченно. Необходима предварительная запись.

Дата и время проведения мероприятия: 31 мая 2025 г. (суббота), начало в 11:00. Регистрация с 10:00.

Место проведения мероприятия: г. Омск, ул. Щербанева, 20, отель «50|60», конференц-зал «Венера», 1-й этаж.

Участие в конференции платное. Стоимость – 1100 рублей.

Оплата осуществляется на месте в день проведения встречи.

*Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Сроки акции: 31.05.2025. Подробная информация об организаторе, сроках, условиях проведения акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8 (3812) 331-471.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».