Прокуратура добилась компенсации морального ущерба в пользу семьи водителя, трагически погибшего на омской автодороге.

Прокуратура Любинского района Омской области вмешалась в дело о взыскании компенсации морального ущерба в размере 1,7 миллиона рублей в пользу семьи погибшего в ДТП водителя.

Авария произошла 24 июня прошлого года на федеральной автодороге Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. По версии следствия, водитель «Лады-Приоры» замешкался на повороте и столкнулся с большегрузом «Ман», после чего его легковушку вынесло на встречную полосу, где она протаранила КамАЗ. В результате 38-летний водитель легкового авто скончался на месте происшествия.

Виновник ДТП, нарушивший правила дорожного движения, был признан виновным по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15 % из его заработка в пользу государства, а также лишил его прав на управление транспортом на срок 2 года и 6 месяцев.

Однако родственники погибшего, его супруга и сыновья, обратились в суд с иском к транспортной компании, владельцу грузовика, который участвовал в аварии, требуя компенсацию морального ущерба.

В итоге Любинский районный суд Омской области, опираясь на заключение прокуратуры, постановил взыскать с компании 1,7 миллиона рублей в пользу потерпевших.