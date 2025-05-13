За последний месяц в городе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ.

В апреле в Омске наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха в двух округах: в Советском и Центральном. В остальных округах уровень загрязнения был повышенный.

Отметим, что во всех округах наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ. Ураганный ветер в апреле поднял в воздух большое количество пыли. Например, 29 апреля больше всего ее было в воздухе Октябрьского и Советского округов.

В Кировском округе в апреле также выявили сероводород, а в Ленинском – диоксид азота.