Омск-Информ
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·Общество

Его перевели на сокращенный график.
Почта России прокомментировала ситуацию в отделении № 22 на Волгоградской. В пресс-службе сообщили, что информация об увольнении всех сотрудников не соответствует действительности. Последние работники не уволились, а заболели.
– Клиентов в офисе обслуживают два человека. Но на прошлой неделе заболел один, а сегодня второй сотрудник. Сегодня мы оперативно направили в этот офис оператора и с 12 часов возобновили обслуживание клиентов, – сообщает почта.
Временно в отделении действует сокращенный график работы: с 11:00 до 19:00. Доставка корреспонденции, пенсий и пособий не прекращается.
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·Общество

Его перевели на сокращенный график.
Почта России прокомментировала ситуацию в отделении № 22 на Волгоградской. В пресс-службе сообщили, что информация об увольнении всех сотрудников не соответствует действительности. Последние работники не уволились, а заболели.
– Клиентов в офисе обслуживают два человека. Но на прошлой неделе заболел один, а сегодня второй сотрудник. Сегодня мы оперативно направили в этот офис оператора и с 12 часов возобновили обслуживание клиентов, – сообщает почта.
Временно в отделении действует сокращенный график работы: с 11:00 до 19:00. Доставка корреспонденции, пенсий и пособий не прекращается.
2697