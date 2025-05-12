Омск-Информ
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·Общество

Омичи не могут получить заказы из-за закрытого отделения.

Сегодня, 12 мая, в сообществе «Аварийный Омск» социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение об увольнении всех работников отделения Почты России № 22 по адресу: улица Волгоградская, 8.

– У людей зависли посылки, товары с «Авито», «Озона», письма – некому выдать. Отделение закрыто, – говорится в сообщении.

Официальные сведения о прекращении работы отделения пока не сообщались.

5850Мария Филимонова
·Общество

Омичи не могут получить заказы из-за закрытого отделения.

Сегодня, 12 мая, в сообществе «Аварийный Омск» социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение об увольнении всех работников отделения Почты России № 22 по адресу: улица Волгоградская, 8.

– У людей зависли посылки, товары с «Авито», «Озона», письма – некому выдать. Отделение закрыто, – говорится в сообщении.

Официальные сведения о прекращении работы отделения пока не сообщались.

5850Мария Филимонова