Окончание работ запланировано на 1 ноября.
Предложение организовать многофункциональный спортивный объект поступило от инициативных групп горожан. Теперь возле жилых комплексов на Иртышской набережной (№ 39–42) и улицах Всеволода Иванова (№ 18–20) появится многофункциональная хоккейная коробка, способствующая развитию детского спорта и популяризации активного образа жизни, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.
Общественный проект «Спорт в массы» реализуется по результатам конкурсного отбора, проведенного среди предложений жителей района.
– Проект инициативного бюджетирования дает возможность жителям самим выбирать, какие объекты и зоны нуждаются в первоочередном обновлении, – отметила начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования Ленинского округа Анастасия Самошина.
Выбранный исполнитель проекта – ООО «ОМДОРСТРОЙ» – приступит к строительству площадки, общая стоимость которой составит около 8,2 млн рублей. Завершить работы планируют до наступления холодов, ориентировочно к 1 ноября.