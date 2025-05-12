Компанию ему составит заслуженный артист и земляк Валерий Скорокосов.

Актер из Омска, 38-летний Андрей Мясников сыграл оперативника в сериале «Казачок» на «ТНТ». Артист поделился своими впечатлениями от проекта.

По словам Мясникова, его герой отличается прямотой, искренностью и подлинной тягой к справедливости, однако порой попадает в комичные ситуации.

Действие сериала происходят в двух временных линиях, по сюжету шумный мегаполис встречается с тихой казачьей станицей. Актер рассказал, что, как и его персонажу, ему больше нравятся улицы города, чем спокойная жизнь в деревне.

– Сейчас мне ближе по духу город: шум машин, интересные люди, встречи, события. Мне нравится ритм и стиль мегаполиса, – рассказал артист.

Однако рано или поздно у жителя мегаполиса накапливается усталось от такого ритма. В таком случае стоит бежать в ближайший парк, поближе к деревьям и кустам.

– Порой накапливается усталость от переизбытка всего происходящего в городской жизни. В такие моменты я сбегаю в зеленые парки, сады и наслаждаюсь природой. Восполняю силы, – поделился Мясников.

Однако свой родной город актер вспоминает с теплотой. В Омске прошли его детство и юность. По его словам, приезжая в Омск, он любит неспешно гулять по улицам, погружаясь в приятные воспоминания.

– Омск очень красивый, чистый, зеленый, уютный город. И главное, культурно богатый. Мне нравятся его парки, набережная Иртыша, Казачий собор, Тарские ворота, Омский академический театр драмы, Музыкальный театр и многое другое, – вспоминает артист.

В Омске до сих пор живет его первый учитель и режиссер Зинаида Костикова. Именно под ее руководством он и начинал свою актерскую карьеру в Лицейском театре.

– Именно у нее в Лицейском театре я учился азам профессии, за что безмерно ей благодарен! У меня много жизненных и культурных связей с моим городом. Я никогда не забываю о нем, – рассказал актер.

В Омске актера ждет не только первый режиссер, но и родные с друзьми. Мясников поддерживает тесные связи как с родственниками, так и со школьными друзьями, сохраняя теплые отношения. Он искренне гордится своими дедушками и бабушками, всю жизнь прожившими в Омске. Дедушка Андрея, Николай, почетно зажигал факел на Омском нефтеперерабатывающем заводе, став неотъемлемой частью истории его развития. Бабушка, будучи инженером-конструктором, посвятила себя написанию множества сказок, опубликованных после ее выхода на пенсию. Творческий сборник бабушки «Скибочка хлеба», посвященный доброте и взаимопомощи в тяжелые послевоенные годы, до сих пор получает престижные награды.

Однако Андрей Мясников будет не единственным актером из Омска, который появился в телесериале. Роль русского национального героя Ивана Сусанина играет 68-летний заслуженный артист Российской Федерации Валерий Скорокосов, который много лет радовал омичей на сценах городских театров.