Большинство получило единоразовые выплаты.

С начала 2025 года 1935 жителей Омска, формирующих пенсионные накопления в Социальном фонде России, получили выплаты из своих пенсионных средств. Из них 13 человек стали получателями накопительной пенсии, 3 – срочной выплаты, а остальные получили единоразовую выплату.

Формировать пенсионные накопления могут следующие категории граждан:

работающие граждане, родившиеся в 1967 году и позже, за которых работодатели вносили страховые платежи на накопительную пенсию до 2014 года;

мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, за которых работодатели уплачивали взносы на накопительную часть пенсии в период с 2002 по 2004 год;

участники Программы государственного софинансирования пенсий;

женщины, которые направили средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

Как рассказали в отделении СФР по Омской области, граждане могут рассчитывать на выплаты из пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты, срочной выплаты или в виде накопительной пенсии. Единоразовая выплата назначается, если размер накопительной пенсии составляет менее 10 % от прожиточного минимума пенсионера (в 2025 году он равен 15 250 рублей). Срочная выплата предусмотрена для участников Программы государственного софинансирования пенсий и женщин, использовавших материнский капитал для пополнения пенсионных накоплений. В иных ситуациях назначается накопительная пенсия – регулярные выплаты без ограничения срока.

Ранее сообщалось, что омские пенсионеры мечтают получать по 74 тысячи рублей в месяц.