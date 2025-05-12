Регион занял 43-е место в России по скорости роста зарплат.

Омская область заняла 43-е место в рейтинге российских регионов по скорости роста зарплат, согласно исследованию агентства «РИА Новости».

Аналитики подсчитали, что половина жителей региона будет зарабатывать 100 тыс. рублей и выше через 5,4 года, а через 8,3 года такая зарплата будет у 75 % омичей. В сравнении с предыдущим годом регион ухудшил свои позиции, переместившись с 41-го на 43-е место.

Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где уже сейчас половина работников получает зарплату выше 100 тысяч рублей ежемесячно. В топ-5 регионов с самым быстрым увеличением зарплат также попали Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Многие работники этих регионов уже зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц, однако высокая стоимость жизни на севере снижает реальный уровень дохода до примерно 90 тысяч рублей (исключение составляет ЯНАО).

Минимальные темпы роста зарплат наблюдаются в Ингушетии, Чечне и Дагестане.

Ранее стало известно, что средняя зарплата омичей в начале текущего года составила 66 032 рубля в месяц, что на 15,2 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Однако реальная зарплата омичей увеличилась лишь на 4,1 %.