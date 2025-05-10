Вратарь также поблагодарил болельщиков за теплый прием.

Вратарь «ястребов» Никита Серебряков рассказал, был ли для него сюрпризом переход в омский клуб. Игрок перешел из санкт-петербургского СКА в «Авангард» в ноябре прошлого года.

– Я знал, что мой агент работает над ситуацией. Роман Ротенберг позвонил и все рассказал, попрощались с ним. Потом агент рассказал, что вариант с «Авангардом» был давно, но боялись спугнуть, поэтому не говорили мне. Так что обмен стал сюрпризом, – цитирует слова Серебрякова КХЛ.

Вратарь также выразил благодарность болельщикам за оказанное доверие и поддержку, отметив, что команда приложит максимум усилий, чтобы оправдать ожидания поклонников. Серебряков добавил, что после своего прихода в «Авангард» он испытывал волнение, поскольку ранее в составе успешно выступал Павел Хомченко, а сам вратарь долгое время находился вне игровой практики. Однако болельщики тепло встретили нового игрока.

Напомним, что ранее Никита Серебряков поделился переживаниями после пропущенной шайбы в овертайме седьмой игры 1/4 Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива».