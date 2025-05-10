Никита Серебряков признался, что продолжает прокручивать в голове момент с пропущенной шайбой.

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков поделился своими эмоциями после пропущенной шайбы в овертайме седьмой игры 1/4 Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива».

– Честно говоря, я чувствовал опустошение. Причем физическое. Потому что мы долго жили в постоянной концентрации, а тут резко накатило понимание, что все закончилось, – цитирует слова Серебрякова КХЛ.

Кроме того, игрок рассказал о том, что прокручивает этот момент у себя в голове.

– Я критически к себе отношусь, прокручиваю каждый пропущенный гол – как и что там можно было сделать, чтобы не пропустить. Есть представление, что мог двинуться по-другому, чтобы шайба в меня попала. Я вообще любитель немного «поесть» себя в этом плане. Но без перебора. Когда стал взрослее и опытнее, понял, что самоедство ни к чему хорошему не приведет.

Вратарь также считает, что лично для него сезон вышел достаточно удачно. Он стал играть, что для него очень важно.

Напомним, что в конце апреля «Авангард» продлил контракт с вратарем Никитой Серебряковым до конца сезона-2029/2030. Ранее соглашение действовало до лета 2027 года.