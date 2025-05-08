Ко Дню Победы в Омске на частоте 98,1 FM началось вещание радиостанции «Радио ЗВЕЗДА».

На специальном мероприятии, посвященном запуску вещания, представители медиахолдинга «МКР-Медиа» и телерадиокомпании Вооруженных сил Российской Федерации «Звезда» подчеркнули, что появление радиостанции «Радио ЗВЕЗДА» в Омске стало результатом совместной работы обеих сторон при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Заместитель генерального директора телерадиокомпании «ЗВЕЗДА» по радиовещанию, академик Российской академии радио Михаил Эйдельман отметил, что запуск радиостанции в Омске давно стоял в планах компании.

– «ЗВЕЗДА» не похожа ни на одну радиостанцию. Мы не развлекательная, не информационная станция – и это привлекает слушателей. Когда мы начали работать на радиостанции в 2009 году, она занимала 54-е место из 54 радиостанций Москвы. Сегодня же по доле аудитории мы стабильно входим в ТОП по нашей целевой аудитории и видим хороший рост динамики аудитории по всей России, – рассказал Михаил Эйдельман.

Роман Климас, исполнительный директор холдинга «МКР-Медиа» и академик Российской академии радио, сообщил, что лицензию на вещание удалось получить в конце 2024 года, а спустя всего четыре месяца радиостанция вышла в эфир – это рекордный показатель по срокам запуска проекта такого масштаба.

– Радиостанция «ЗВЕЗДА» впервые вышла в эфир в 2006 году в Москве. Сегодня программы радиостанции доступны в FM-диапазоне более чем 55 городов России. «ЗВЕЗДА» позиционирует себя как радио для внимательной, образованной и стремящейся к саморазвитию аудитории, – отметил Роман Климас.

Основная концепция вещания «Радио ЗВЕЗДА» сосредоточена на программах, посвященных истории, культуре, науке и технике России, а также фрагментам из русской и мировой классической литературы. Девиз радиостанции звучит как «Вооружаем знаниями!».