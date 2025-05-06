Претенденты на мандат демобилизованы после ранений. Они пойдут на выборы от «Единой России».

Стали известны претенденты от «Единой России» на сентябрьские довыборы на горсовет Омска по одномандатным округам. Вакантны две позиции: мандаты досрочно сдали депутат по округу № 11 Павел Корольков, уехавший в Подмосковье, и парламентарий по округу № 24 Дмитрий Маркелов, ушедший в министры здравоохранения.

На предварительные внутрипартийные выборы заявились два участника СВО.

По округу № 11 подал документы 49-летний выпускник Омской академии МВД Дмитрий Шарушинский. В 2022 году он ушел на СВО добровольцем. В 2023 году боец был ранен и демобилизован.

По округу № 23 на праймериз заявился 38-летний участник СВО Александр Сальников. Он мобилизовался в 2022 году, а в 2023-м получил ранение. К слову, именно он участвовал в закладке капсулы времени на открытии парка «Патриот».