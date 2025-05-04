Омск-Информ
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·Общество

Организации выдали предостережение.
На прошлой неделе, 29 апреля, Государственная инспекция труда выдала предостережение ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард». По данным единого реестра проверок, там обнаружили зарплаты ниже уровня МРОТ.
Отметим, что, по данным Rusprofile, в 2024 году выручка компании составила 31 млн рублей. Убыток достиг 104 млн рублей.
Ранее в «Авангарде» сообщили, что из-за потолка зарплат не могут договориться с Ткачевым.
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·Общество

Организации выдали предостережение.
На прошлой неделе, 29 апреля, Государственная инспекция труда выдала предостережение ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард». По данным единого реестра проверок, там обнаружили зарплаты ниже уровня МРОТ.
Отметим, что, по данным Rusprofile, в 2024 году выручка компании составила 31 млн рублей. Убыток достиг 104 млн рублей.
Ранее в «Авангарде» сообщили, что из-за потолка зарплат не могут договориться с Ткачевым.
1696