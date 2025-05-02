Пациентка перенесла несколько операций и провела в больнице 3,5 месяца.

Двадцатилетняя омичка поступила в медицинское учреждение МСЧ № 4 с жалобами на резкую боль в верхнем отделе живота, постоянную тошноту и рвоту. Девушка призналась, что почувствовала себя плохо после того, как выпила энергетические напитки, как сообщают специалисты минздрава. Она была срочно госпитализирована в хирургическое отделение, где прошла необходимую терапию, но на следующий день состояние девушки резко ухудшилось: усилились невыносимые боли по всему животу, появилось значительное вздутие, приступы тошноты и непрекращающейся рвоты, которая не принесла облегчения.

Девушку перевели в отделение анестезиологии и реанимации, где продолжили лечить традиционными методами, но улучшения не последовало – мучительные симптомы оставались прежними. Последовавшая операция тоже не дала результата: признаки острого деструктивного панкреатита тяжелой степени тяжести, инфицирующего весь орган (тотального панкреонекроза второй фазы), сопровождались осложнениями в виде широко распространенного воспаления брюшины (распространенного ферментативного перитонита).

Пациентка перенесла несколько операций, выполненных хирургами МСЧ № 4, и была проконсультирована известными специалистами: профессором Сергеем Возлюбленным и главным внештатным хирургом Омской области Ильей Зятьковым.

– Состояние пациентки было крайне тяжелым и нестабильным. Благодаря слаженной работе врачей, среднего и младшего медицинского персонала хирургического отделения, а также отделения анестезиологии-реанимации состояние пациентки стабилизировалось. Она была переведена из отделения анестезиологии-реанимации в хирургическое отделение. Затем выписана на амбулаторное лечение, – сообщила заведующая хирургическим отделением МСЧ № 4 Елена Атрошенко.

В итоге пациентка пробыла в больнице три с половиной месяца.