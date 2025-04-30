С ограничениями столкнутся жильцы десятков домов.
В следующий вторник, 6 мая, омский «Водоканал» планирует ремонт сетей. В связи с этим в городе планируются отключения воды.
С 10:00 до 24:00 6 мая без воды останутся дома по адресам:
- Мельничная, 87а, 87/1, 87/2, 87/3, 89/7, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87/4, 89/1, 89а, 89, 89б, 89/5, 89/6, 91, 91в, 102, 122, 124, 120, 130, 132, 134, 136, 138;
- Семиреченская, 101, 132, 132а, 134, 136, 138, 139, 97а, 97а к. 8, 97 к. 6, 101, 130, 130а, 132б;
- Новостройка, 9, 20б, 20/1, 20а, 35, 51;
- поселок Магистральный;
- СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард»;
- Жилые дома п. Новостройка.
- Талалихина, 22, 29а;
- 5-я Кировская, 176;
- поселок Самарка (улицы 1–14 Самарские, Днепровская, Грибоедова);
- 10-я Самарская, 17;
- 2-я Казахстанская, 3, 5, 7, 23, 31, 58, 2.
Воды не будет также в колонках поселка Новостройка. С пониженным давлением столкнутся омичи, живущие на улицах 1–3-й Автомобильных, 2–9-й Западных, 1–4-й Кулундинских, Мельничных, Читинских и др.