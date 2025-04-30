Регоператор «Магнит» усилил работу на грядущих праздниках.

Каждый год во время майских праздников региональный оператор отмечает, что количество мусора увеличивается в два раза. Поэтому в этом году для оперативного вывоза мусора «Магнит» принял меры, чтобы вывоз ТКО происходил оперативно.

Для этого регоператор увеличил количество рейсов и усилил контроль за соблюдением времени прохождения маршрутов мусоровозами, а также организовал разные каналы связи с омичами. С 1 по 4 мая диспетчерская служба «Магнита» будет работать по телефону 35-25-25 до 20:00.

Сообщения на WhatsApp по номеру +7-962-054-85-53 будут принимать круглосуточно. Также на сбои в вывозе мусора можно жаловаться региоператору в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Телеграме».

Отметим, что сотрудники отдела контроля качества и диспетчерской будут следить за мусоровозами через фотоотчеты и систему ГЛОНАСС. Омичей просят соблюдать правила использования площадок ТКО и не парковать машины около контейнеров, чтобы к ним могла подъехать спецтехника.

Добавим, что вывозом мусора после субботников занимается организатор. Кроме того, по правилам благоустройства нельзя складывать шины, автомобильные запчасти, строительные и растительные отходы на площадках ТКО.