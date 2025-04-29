Автобусы начнут ходить с 1 мая. Все по городу и области станут курсировать 19 маршрутов.

С началом дачного сезона омичи смогут добираться до своих садовых участков на специальных автобусных маршрутах. Как сообщил региональный минтранс, автобусы начнут курсировать с 1 мая по 12 октября. Всего выделено 19 рейсов.

Напомним, что в период с 1 по 25 мая автобусы будут совершать рейсы три раза в неделю. В разгар дачного сезона, с 26 мая по 31 августа, транспорт будет выходить на маршруты четыре раза в неделю. Осенью, с 31 августа по 12 октября, количество рейсов снова сократится до трех в неделю.

До СНТ можно будет добраться по маршрутам:

№ 111 – 21-я Амурская – СНТ «Автомобилист»

№ 122 – ул. Лобкова – СНТ 33 км Русско-Полянского тракта

№ 127 – ул. Дергачева – СНТ «Муравушка»

№ 140 – 21-я Амурская – СНТ «Половинка»

№ 144 – пос. Солнечный – СНТ «Автомобилист-2»

№ 145 – ул. Нефтезаводская (ул. Ватутина) – СНТ «Росинка»

№ 156 – ПО «Иртыш» – СНТ «Кварц»

№ 158 – ПО им. Баранова – СНТ «Орбита»

№ 162 – ул. Лизы Чайкиной – СНТ «Озерный»

№ 165 – ПО им. Баранова – СНТ 33 км Русско-Полянского тракта

№ 169 – ул. 20-я Линия – СНТ «Радист-1»

№ 173 – ул. Ватутина – СНТ «Заозерный»

№ 174 – ул.Дружбы – СНТ «Кедр»

№ 177 – ул. 20-я Линия – СНТ «сыропятский»

№ 185 – ПО «Иртыш» – СНТ «Зеленая Падь»

№ 190 – пос. Солнечный – СНТ «Авиатор»

№ 191 – ул. 20-я Линия – СНТ «Правда» (д. Кормиловка)

№ 358 – Омск (Дом Туриста) – Сады «Зеленый берег»

№ 161 ул. Володарского – СНТ 33 км Русско-Полянского тракта.

Автобусы будут ходить по такому расписанию:

Недавно сообщалось, что один из популярных дачных маршрутов продлили, но в то же время из него убрали несколько остановок в самих СНТ.