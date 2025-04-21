Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Садоводам, вероятно, придется идти до огородов пешком. 

Мэр Омска Сергей Шелест внес ясность ив схему движения популярного дачного маршрута № 139. Ранее сообщалось, что рейс продлен. Теперь его начальной остановкой является не «Улица Дружбы», а «Поселок Ермак».

По словам главы города, автобус станет иначе ходить до садовых товариществ. Из схемы исключаются маршруты «СНТ «Нефтехимик», «Подстанция», СНТ «Юбилейный», «Стела», «По требованию». 

Автобусы будут курсировать по схеме: «Пос. Ермак – проспект Мира – ул. Лукашевича – ул. Ватутина – ул. Конева – ул. Волгоградская – ул. Сейфуллина – Исилькульский тракт – 2888 км». Ранее публиковалось расписание всех дачных маршрутов Омска.  

1061
·Общество

Садоводам, вероятно, придется идти до огородов пешком. 

Мэр Омска Сергей Шелест внес ясность ив схему движения популярного дачного маршрута № 139. Ранее сообщалось, что рейс продлен. Теперь его начальной остановкой является не «Улица Дружбы», а «Поселок Ермак».

По словам главы города, автобус станет иначе ходить до садовых товариществ. Из схемы исключаются маршруты «СНТ «Нефтехимик», «Подстанция», СНТ «Юбилейный», «Стела», «По требованию». 

Автобусы будут курсировать по схеме: «Пос. Ермак – проспект Мира – ул. Лукашевича – ул. Ватутина – ул. Конева – ул. Волгоградская – ул. Сейфуллина – Исилькульский тракт – 2888 км». Ранее публиковалось расписание всех дачных маршрутов Омска.  