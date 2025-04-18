Автобус №139 теперь станет отправляться от поселка Ермак. А не от улицы Дружбы, как в предыдущие годы.

Весной 2025 года омские власти внесли изменения в схему движения популярного дачного автобуса № 139. Теперь маршрутт станет длиннее: транспорт станет отправляться от поселка Ермака, по улице Энтузиастов через остановку «Улица Дружбы».

– В этом году мы немножко продлили схему, и автобус отправляется от остановки «Поселок Ермак». То есть пассажирам будет удобнее, садоводам тоже, – рассказал в эфире ГТРК «Иртыш» директор дептранспорта Омска Вадим Кормилец.

В прошлом дачном сезоне (и многие годы) стартовой остановкой автобуса № 139 являлась «Улица Дружбы», откуда маршрут вез пассажиров в СНТ «Нефтехимик».

Ранее сообщалось, что два популярных садовых маршрута отменили навсегда. Расписание дачных маршрутов можно посмотреть здесь.