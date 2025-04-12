Омск-Информ
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·Общество

Автобусы будут курсировать с мая по октябрь.

С началом дачного сезона жители Омска смогут воспользоваться специальными автобусными маршрутами до садовых участков. Работа маршрутов начнется в мае.

С 1 до 25 мая автобусы будут ходить 3 раза в неделю. В активный дачный сезон, с 26 мая по 31 августа, маршруты будут доступны 4 раза в неделю. Осенью, с 31 августа по 1 октября, число выходов на маршруты сократится до трех в неделю. 

Список и подробная таблица с точным расписанием отправок дачных маршрутов:

  • № 90 (улица Бархатовой – поселок Солнечный СНТ «Медик»);

  • № 131 (улица 20-я Линия – СНТ «Золотое Руно»);

  • № 139 (поселок Ермак – 2888 километр);

  • № 112 (улица Гашека – СНТ «Осташково»);

  • № 119 (поселок Чкаловский – микрорайон Осташково);

  • № 171 (поселок Чкаловский – СНТ «Осташково»);

  • № 178 (ПО «Иртыш» – СНТ «Осташково»);

  • № 34 (площадь Победы – поселок Большие Поля);

  • № 71 (улица Лобкова – СНТ «Шинник);

  • № 141 (поселок Чкаловский – СНТ «Золотое Руно»).

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, для обслуживания этих маршрутов задействованы 11 муниципальных автобусов среднего и большого класса, принадлежащих пассажирскому предприятию № 8.

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·Общество

Автобусы будут курсировать с мая по октябрь.

С началом дачного сезона жители Омска смогут воспользоваться специальными автобусными маршрутами до садовых участков. Работа маршрутов начнется в мае.

С 1 до 25 мая автобусы будут ходить 3 раза в неделю. В активный дачный сезон, с 26 мая по 31 августа, маршруты будут доступны 4 раза в неделю. Осенью, с 31 августа по 1 октября, число выходов на маршруты сократится до трех в неделю. 

Список и подробная таблица с точным расписанием отправок дачных маршрутов:

  • № 90 (улица Бархатовой – поселок Солнечный СНТ «Медик»);

  • № 131 (улица 20-я Линия – СНТ «Золотое Руно»);

  • № 139 (поселок Ермак – 2888 километр);

  • № 112 (улица Гашека – СНТ «Осташково»);

  • № 119 (поселок Чкаловский – микрорайон Осташково);

  • № 171 (поселок Чкаловский – СНТ «Осташково»);

  • № 178 (ПО «Иртыш» – СНТ «Осташково»);

  • № 34 (площадь Победы – поселок Большие Поля);

  • № 71 (улица Лобкова – СНТ «Шинник);

  • № 141 (поселок Чкаловский – СНТ «Золотое Руно»).

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, для обслуживания этих маршрутов задействованы 11 муниципальных автобусов среднего и большого класса, принадлежащих пассажирскому предприятию № 8.

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