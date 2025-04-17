Автобусы № 160 и 193 в этом сезоне ходить не будут.

Два привычных омских садовых маршрута, № 160 и 193, в новом дачном сезоне перестанут осуществлять рейсы в направлениях Фадино и Сыропятского тракта соответственно. Представители регионального министерства транспорта пояснили, что сокращения действительно произойдут, но масштабы их невелики. Останется еще 19 автобусов.

– В прошлом году у нас был 21 маршрут, в этом году 19. У нас не будет 160-го и 193-го маршрутов, – цитируют начальника управления пассажирских перевозок Минтранса Омской области Руслана Душенкина«Вести Омск».

Район Фадино является крупным садоводческим массивом региона, объединяя около шести тысяч СНТ. Именно туда традиционно ходит автобус № 160, отправляясь с остановки у телевизионного завода. Однако в этом сезоне маршрут прекратит свое существование. Зато сохранится альтернативный вариант – автобус № 161, курсирующий через микрорайон Старый Кировск.

Автобус № 193 ранее ездил до СНТ по Сыропятскому тракту, но теперь его объединили с маршрутом № 177, который отправляется из поселка Чкаловского и едет до Сыропятских садов. Период работы садовых маршрутов начинается с 1 мая и длится до 12 октября.

Омичи недовольны изменениями и уже дали обратную связь. Например, на остановке на улице Доковской, где поблизости располагаются садоводческие товарищества «Химик» и «Рассвет», приходится идти пешком около полутора километров. Жители просят перенести остановку ближе к своим огородам и готовы самостоятельно построить новый павильон.

– Люди с остановки общественного транспорта вынуждены со всеми своими баулами и мешками идти по, скажем так, дороге, – говорит председатель СНТ «Рассвет» Жанна Костерина.

Напомним, что в Омске в этом сезоне организовали дачные маршруты раньше срока, с 1 мая. Ходить они будут до 1 октября.