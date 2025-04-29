Спортивный объект в районе остановки «Сибзавод» неожиданно прекратил работу.

Теннисный центр «Дирижабль», расположенный на улице 4-я Северная неподалеку от остановки «Сибзавод», неожиданно прекратил свою работу. Спортивный объект, представляющий собой воздухоопорное сооружение, в буквальном смысле слова сдули. Как уверяет руководство центра, это связано с погодой.

– Есть плановая история, согласно которой я действую. В большей степени это связано с прогнозом погоды. И мы решили пока перестраховаться, – цитирует управляющего центром Алексея Шевченко портал «БК55». – Не знаем, что будет дальше, и решили, что на майские праздники его в таком положении оставим, а потом будем смотреть, как будет развиваться ситуация.

При этом издание указывает, что в прежнее состояние «Дирижабль» уже не вернется. Посетители теннисного центра, знакомые с ситуацией, поделились информацией, что земля под объектом ранее была продана под застройку и на этом месте появится новый жилой дом.

Конструкция «Дирижабля» позволяет в случае необходимости перевезти его в другое место и там «надуть» до нужных размеров. На улице 4-я Северная спортсооружение функционировало 20 лет.