Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

О новом проекте объявил предприниматель Павел Оркиш.

Владелец базы отдыха «Малина Экопарк» Павел Оркиш сообщил о планах строительства теннисного центра и термального комплекса на Левобережье Омска.

– В моих планах также построить термальный комплекс на Левом берегу в Омске и теннисный центр. Вроде у нас город-миллионник, а в теннис играем где попало, – цитируют Оркиша «Коммерческие вести».

Предприниматель также заявил, что его семья, скорее всего, вернет городу участок у дендросада имени Гензе, по которому сейчас идут суды. На участке располагается парк «На Кольцевой» и ряд других объектов.

·Экономика/Бизнес

О новом проекте объявил предприниматель Павел Оркиш.

Владелец базы отдыха «Малина Экопарк» Павел Оркиш сообщил о планах строительства теннисного центра и термального комплекса на Левобережье Омска.

– В моих планах также построить термальный комплекс на Левом берегу в Омске и теннисный центр. Вроде у нас город-миллионник, а в теннис играем где попало, – цитируют Оркиша «Коммерческие вести».

Предприниматель также заявил, что его семья, скорее всего, вернет городу участок у дендросада имени Гензе, по которому сейчас идут суды. На участке располагается парк «На Кольцевой» и ряд других объектов.