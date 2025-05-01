Все четыре праздничных дня омичей ждет насыщенная программа: от концерта в Лютеранской церкви до фестивалей ретромобилей и фламенко.

С 1 по 4 мая омичей ждут продолжительные выходные. Кто-то по традиции отправится за город на шашлыки, иные проведут время на даче, но есть и те, кто еще планирует образовавшийся досуг. Синоптики обещают переменчивую, но теплую погоду, так что можно планировать отдых вне домашних стен. «Омск-информ» составил список мероприятий, способных создать праздничное и весеннее настроение.

1 мая (четверг)

Открытие сезона в городских парках (0+)

Этот год - особенный, поскольку отмечаются сразу два юбилея: 85-летие «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ», там программа начнется в 12:00 и продолжится до 19:00, и 50-летие парка «Советский», где всех ждут к 14:00. Все аттракционы работают по расширенному графику, с 10:00 до 22:00 час.

Открытие сезона на ферме «Омский страус» (0+)

На территории фермы живут пони, ослики, козы, лошади, индюки, павлины, страусы, ламы, северные олени и др. Мини-зоопарк находится в селе Усть-Заостровка Омского района. Открытие в 11:00, работают до 17:00

Омские студенческие отряды совместно с ТЦ «МЕГА» организуют молодежное пространство на территории торгового центра.

В формате игрового квеста студенты и школьники смогут узнать о карьерных возможностях и творческом развитии в регионе. Начало в 12:00

Открытие фестиваля «РетроМай», выставка ретромобилей, выступление кавер-группы «НАЗАРЕ» (0+)

Парк «Зеленый остров» с 16:00 Вход свободный.

Открытие сезона в Большереченском зоопарке (0+)

Для этого пнадобится приехать в поселок Большеречье, Адрес зверинца: ул. Советов, 67 с 10:00. Вход по билетам.

K-pop вечеринка и Random dance (0+)

В 16:00 дворик «Люба, давай» (ул. Карла Либкнехта 8/2). Вход свободный. Вечеринка для тех, кто не привык к тихому отдыху и настроился отжечь по-взрослому.

2 мая (пятница)

Дуэт Vicello с программой «Барокко VS Неоклассика» (6+)

Лютеранская церковь (ул. Рождественского, 2/1). Начало в 19:00. Вход по билетам

Выступление кавер-группы «HEETS» (0+)

В 19:00 парк «Зеленый остров». Вход свободный

3 мая (суббота)

Исторический фестиваль «Пожарный служитель» (0+)

Посвящен 200-летию пожарной службы в Омской области и 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Будут работать 12 интерактивных площадок, посвященных различным историческим этапам становления пожарной службы с XVII по XXI века. Планируется показательное выступление сотрудников МЧС России, выступит оркестр пожарных, покажут техническое оснащение МЧС России. Завершится фестиваль красочным шоу пожарных фонтанов.

Мероприятие состоится в «Омской крепости», ул. Партизанская 5а с 13:00 до 18:00

Выступление кавер-группы «BLACK&WHITE» (0+)

Парк «Зеленый остров» 19:00 Вход свободный

Новая программа Государственного академического Омского русского народного хора «Салют тебе, солдат!» (6+)

Концертный зал Омской филармонии в 19:00. Вход по билетам

Стендап Елизаветы Варвары Арановой (18+)

ДК «Рубин» (ул. 2-я Военная, 2) в 19:00. Вход по билетам

4 мая (воскресенье)

Концерты VI Сибирского фестиваля фламенко

В Омск съедутся артисты фламенко из 16 городов России. Дневной концерт составлен из номеров под фонограмму, он будет длиться с 12:00 до 16:00 (вход свободный). А вечерние выступления пройдут с живым звуком. Начало в 19:00 (по билетам).

Клуб «Ангар», ул. Кемеровская, 1/3

Соревнования по воздушно-силовой атлетике.

Спортсмены будут выступать в стиле Street Workout Freestyle: это импровизация с демонстрацией зрелищных силовых упражнений на турниках и брусьях.

Начало в 13:00, адрес: ул. Воровского, 1 / Красной Звезды 1-я, 27

Интерактивная выставка от «Клуба путешественников» (0+)

Парк «Зеленый остров» 11:00-18:00 Вход свободный