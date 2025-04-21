Омск-Информ
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·Общество

В зоопарке готовятся к открытию туристического сезона.

1 мая в Большереченском зоопарке отпразднуют начало туристического сезона. Расписание кормлений животных уже есть.

– Этот день символизирует начало увлекательной истории длиной в несколько самых ярких месяцев года! – сообщают большереченцы в паблике ВК.

В этом сезоне делают ставку на интерактив, а именно, помимо традиционных показательных кормлений животных, в зоопарке придумали мастер-класс по готовке салата из овощей для кроликов. В его приготовлении может принять участие любой желающий, но рассчитана активность на малышей. Начнется мероприятие в 13:00.

Расписание кормлений:

  • Зубр –10:30,
  • Белый медведь – 11:00,
  • Кенгуру – 12:00,
  • Львы – 14:30.
·Общество

В зоопарке готовятся к открытию туристического сезона.

1 мая в Большереченском зоопарке отпразднуют начало туристического сезона. Расписание кормлений животных уже есть.

– Этот день символизирует начало увлекательной истории длиной в несколько самых ярких месяцев года! – сообщают большереченцы в паблике ВК.

В этом сезоне делают ставку на интерактив, а именно, помимо традиционных показательных кормлений животных, в зоопарке придумали мастер-класс по готовке салата из овощей для кроликов. В его приготовлении может принять участие любой желающий, но рассчитана активность на малышей. Начнется мероприятие в 13:00.

Расписание кормлений:

  • Зубр –10:30,
  • Белый медведь – 11:00,
  • Кенгуру – 12:00,
  • Львы – 14:30.