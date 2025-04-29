Омск-Информ
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·Общество

Подрядчику предстоит завершить работы до 1 августа.
Омское управление дорожного хозяйства и благоустройства разместило на сайте Госзакупок тендеры на проведение ремонтных работ на дороге по улице Короленко. Это участок магистрали от Иртышской набережной до проспекта Карла Маркса.
Заявленная начальная стоимость контракта составляет 24,5 млн рублей. Победителю аукциона предстоит устранить имеющиеся дефекты дорожного покрытия и привести дорожное полотно в надлежащее состояние в срок до 1 августа 2025 года.
Итоги конкурсного отбора исполнителей будут озвучены 12 мая текущего года. 
Ранее сообщалось, что на обновление дорожного полотна на улице Короленко из областного бюджета будут выделены 57 млн рублей.
Мария Филимонова
·Общество

Подрядчику предстоит завершить работы до 1 августа.
Омское управление дорожного хозяйства и благоустройства разместило на сайте Госзакупок тендеры на проведение ремонтных работ на дороге по улице Короленко. Это участок магистрали от Иртышской набережной до проспекта Карла Маркса.
Заявленная начальная стоимость контракта составляет 24,5 млн рублей. Победителю аукциона предстоит устранить имеющиеся дефекты дорожного покрытия и привести дорожное полотно в надлежащее состояние в срок до 1 августа 2025 года.
Итоги конкурсного отбора исполнителей будут озвучены 12 мая текущего года. 
Ранее сообщалось, что на обновление дорожного полотна на улице Короленко из областного бюджета будут выделены 57 млн рублей.
Мария Филимонова