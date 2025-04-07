Омск-Информ
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В городе стартовал сезон ремонта дорог.

В текущем году на ремонт дорог в Омске будет направлено свыше 500 млн рублей, сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов. Чиновник рассказал, какие работы будут проводиться.

– Если мы говорим о содержании автомобильных дорог, то это аварийно-восстановительный ремонт и дорожно-ямочный ремонт. На эти цели из городского бюджета предусмотрено 367 миллионов рублей. Работа будет проводиться силами Управления дорожного хозяйства и благоустройства, – пояснил Сабитов.

Еще 57 млн рублей будут выделены из областного бюджета на обновление дорожного полотна на улице Короленко – на участке от проспекта Маркса до Иртышской набережной. Также планируется потратить около 90 млн рублей на ремонт дорог в секторах частной застройки. Итого – 514 млн рублей на ремонт дорог.

·Авто

В городе стартовал сезон ремонта дорог.

В текущем году на ремонт дорог в Омске будет направлено свыше 500 млн рублей, сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов. Чиновник рассказал, какие работы будут проводиться.

– Если мы говорим о содержании автомобильных дорог, то это аварийно-восстановительный ремонт и дорожно-ямочный ремонт. На эти цели из городского бюджета предусмотрено 367 миллионов рублей. Работа будет проводиться силами Управления дорожного хозяйства и благоустройства, – пояснил Сабитов.

Еще 57 млн рублей будут выделены из областного бюджета на обновление дорожного полотна на улице Короленко – на участке от проспекта Маркса до Иртышской набережной. Также планируется потратить около 90 млн рублей на ремонт дорог в секторах частной застройки. Итого – 514 млн рублей на ремонт дорог.