Приблизительная зарплата каждого составит около 11 тыс. рублей.
В мэрии Омска собираются потратить 20 миллионов рублей на временное трудоустройство несовершеннолетних горожан. Проект предусматривает привлечение почти 1467 учащихся школ на летние общественные работы. Об этом сообщил портал Om1 со ссылкой на мэрию города.
Рабочий день подростков составит всего три часа ежедневно, а зарплата определена на уровне 9092 рублей ежемесячно. Дополнительно из областного бюджета к этой сумме добавят выплату размером 2526 рублей. Таким образом, суммарный доход подростка составит чуть больше 11 тысяч рублей в месяц.
Школьники займутся различными видами трудовой деятельности: уборка и благоустройство общественных пространств, уход за зелеными насаждениями, ремонт библиотечных книг, участие в подготовке культурных мероприятий.
Вопрос реализации программы планируется обсудить на грядущем заседании социального комитета городского совета депутатов.