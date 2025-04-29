Форум начнется 16 мая.

Одно из самых ожидаемых событий в сфере недвижимости – форум Altai Realestate – 2025, который пройдет 16 и 17 мая 2025 года в живописном горнолыжном курорте Манжерок, Республика Алтай. Это не просто форум, а уникальная платформа для обмена опытом, знаниями и идеями среди профессионалов рынка.

Почему стоит участвовать? Ключевым событием форума станет выставка новостроек. Это отличная возможность ознакомиться с новыми предложениями на рынке недвижимости и наладить контакты с потенциальными партнерами.

Среди них:

жилой комплекс «Берег Катуни» от застройщика ООО СЗ «Прайд-Инвест»,

премиальный комплекс апарт-отелей RIZALTA RESORT BELOKURIKHA от застройщика ООО СЗ «Строительная инициатива»,

горный апарт-отель «Карлуу» от застройщика ООО СЗ «Энергия»,

ЖК бизнес-класса «Олимп» от застройщика ООО СЗ «СтройДом»,

ЖК «Новое пространство» – проект комфорт-класса от застройщика ООО СЗ «СК Созидание»,

туристические резорт-комплексы, созданные с использованием современных 3D-технологий, от застройщика ООО «СМАРТБИЛДСЕРВИС» (генеральный директор – Шиленков Михаил Владимирович).

Флагманом среди проектов станет комплексная жилая застройка от ООО СЗ «Горный гектар». Площадь застройки составит 83 гектара, а планируемое количество жителей – 14 000 человек.

В рамках проекта предусмотрено строительство жилых кварталов и сервисных апартаментов, а также инфраструктуры полного цикла: поликлиники, детских садов, ультрасовременной школы и крупнейшего в республике ТРЦ. Официальный старт продаж будет объявлен на форуме.

В программе форума будут работать тематические секции для риелторов, директоров и собственников. Вы сможете услышать мнения и советы от ведущих экспертов отрасли: Марии Мокрышевой, Натальи Девятковой, Михаила Москотина и Елены Прохоровой. Хедлайнером мероприятия станет Игорь Рызов – автор бестселлеров по переговорам. Он поделится секретами успешного общения с клиентами и партнерами.

Форум откроется пленарным заседанием, посвященным актуальным трендам рынка недвижимости. Вы узнаете о новых возможностях и вызовах, стоящих перед профессионалами в этой сфере. Также организаторы подготовили закрытый круглый стол, на котором представители органов власти представят стратегию и вектор развития рынка туристической недвижимости.

Участие в форуме – это не только новые знания и навыки, но и возможность разобрать реальные кейсы из практики лидеров отрасли. Вы сможете познакомиться с уникальными презентациями инвестиционных проектов и погрузиться в динамичную атмосферу мероприятия.

Завершит форум гала-ужин – отличная возможность встретиться с любимыми спикерами в неформальной обстановке, насладиться атмосферой Алтая и подвести итоги двух насыщенных дней. Билеты на форум Altai Realestate – 2025 уже доступны для покупки.

Узнать подробности о программе форума и приобрести билеты можно на сайте алтайфорум22.рф или в телеграм-канале.

Проектные декларации – на сайте наш.дом.рф.

Форум Altai Realestate в 2023 году / Фото: Дмитрий Днепровский

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