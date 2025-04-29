Глава минсельхоза Николай Дрофа раскрыл «Омск-информу» подробности нового проекта.

В истории с проектом развития Омска как столицы лимонов и тропических фруктов появился новый поворот. Ранее сообщалось, что концепция родилась на сельскохозяйственном форуме «Тепличная отрасль России – 2025» в Сочи. Тогда же стало известно, что ассоциация «Субтропики России» месяц назад заключила соглашение с Омской областью, чтобы пробовать научное оранжерейное выращивание тропических и субтропических культур в сибирских условиях.

В Министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области «Омск-информу» подтвердили подписание такого соглашения. Документ подписали в марте 2025 года, когда руководитель АНО «Субтропики России» Андрей Платонов приезжал в Омск. Как пояснил глава министерства Николай Дрофа, уже выбрана площадка под будущую лимонную оранжерею, пока в рамках озеленения. Дело за инвесторами, которых активно ищут. Судя по всему, есть предприятия, потенциально готовые вложиться в реализацию проекта.

– Да, такое соглашение подписано. Мы сейчас работаем, но пока рассматриваем выращивание субтропиков в рамках озеленения. Запланировали построить лимонарий – это оранжерея с цитрусовыми растениями, там, где люди отдыхают, – поделился планами с редакцией Дрофа. – Подобрали подходящую локацию под эти цели – «Зеленый остров». Есть компания «Зеленый гид» в Азовском районе – это питомник с очень хорошей теплицей, они занимаются озеленением. Хотелось бы, чтобы получилось полноценное сотрудничество. Позже рассмотрим вопросы выращивания субтропических фруктов уже как продукт питания. Такие примеры есть в Казахстане и в Ставрополье. Ближайший месяц-два мы посетим эти предприятия, переговорим с инвесторами. Если они смогут у нас в Омской области построить такую теплицу, будем пробовать.

Примеров по выращиванию тропических и субтропических фруктов в России в теплицах уже немало. Так, в Ставропольском крае, в Невинномысске, сейчас строится тепличный комплекс, где будут выращивать бананы, маракуйю, манго и авокадо. Проект стоимостью 1,4 миллиарда рублей планируют завершить к концу 2026 года. Его инициаторы взяли за основу успешный опыт Казахстана, там цитрусовые дают хороший урожай, часть которого везут в Россию.

– В Крыму лимоны выращивают почти в промышленных масштабах, многие расценивают направление парникового производства субтропических фруктов как перспективное. Лимонарии есть в Уфе, Саратове, в Нижегородской области, где цитрусовые представлены во всем своем многообразии. У каждого из них есть уникальные характеристики. Россияне знают, пожалуй, только о лимонах, апельсинах, мандаринах, грейпфрутах и лаймах, однако их огромное количество. И они хорошо себя чувствуют в теплицах, – рассказала «Омск-информу» заведующая учебной лабораторией «Ботанический сад» учебно-опытного хозяйства Омского ГАУ Евгения Янцен.

Специалист поддержала идею выращивания субтропических и тропических фруктов в теплицах – полезно и приносит быстрый результат.