Гарантия на жилые помещения предоставляется на пятилетний срок.

Сегодня, 28 апреля, в Минстрое Омской области рассказали, сколько детей-сирот смогли получить бесплатные квартиры.

КУ «Региональный жилищный центр» заключило контракты на приобретение 70 новых квартир, предназначенных для передачи этим категориям омичей. Новые жилые помещения покупаются в сельских районах области: Знаменском, Большеуковском, Тевризском, Саргатском, Москаленском, Исилькульском, Русско-Полянском, Любинском и Омском районах.

Каждая квартира имеет площадь не менее 33 квадратных метров, расположена в одноэтажных двух- или четырехквартирных домах и оснащена всеми необходимыми коммуникациями: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением. Внутри выполнены внутренние отделочные работы, установлены сантехнические приборы и кухонные плиты. Каждая квартира оборудована счетчиками.

Покупка жилья осуществляется у местных застройщиков, гарантия на жилые помещения предоставляется на срок 5 лет.

– Жилье приобретаем у местных застройщиков. Гарантия на жилые помещения сохраняется в течение пяти лет. Представители застройщиков охотно идут на контакт с жильцами и инструктируют их, как правильно пользоваться техническими особенностями домов, расположенных на земле, – уточнил директор КУ «Региональный жилищный центр» Андрей Орлов.

Сообщается, что в 2025 году детям-сиротам из Омска и области выдано 89 сертификатов на приобретение жилья.

Напоминаем, что недавно свой пост покинул глава министерства имущественных отношений, уход которого связывают с непредоставлением жилплощади детям-сиротам.