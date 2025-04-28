Растут расходы на логистику, запчасти, обслуживание оборудования и зарплаты.
Министерство сельского хозяйства Омской области разъяснило причины повышения стоимости хлеба в регионе. Представители ведомства отметили, что хотя цена основного сырья остается стабильной, расходы предприятий хлебопекарной отрасли растут из-за увеличения расходов на логистику, запчасти, техническое обслуживание оборудования, упаковку, заработную плату сотрудников и страховые взносы.
Чтобы стабилизировать ситуацию, в первом квартале 2025 года правительство региона заключило специальное соглашение с крупнейшими производителями хлеба и крупными розничными сетями, сообщает портал НГС55 со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Омской области. Благодаря этому документу производители обязались не повышать отпускные цены, а торговые сети согласились ограничить торговую наценку уровнем не выше 10 %.
Среди участников соглашения оказались такие крупные местные предприятия, как ОАО «Хлебодар», АО «Сибирский хлеб», СППСК «Тюкалинский хлеб», ООО «Формат» («Победа») и ООО «Холлифуд» («Низкоцен», «Дарим вкус», «Продукты 24»).
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