«Ястребы» продлили контракт с главным тренером и его помощником еще на два сезона.

На пресс-конференции по итогам сезона 2024/25 генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин сделал заявление по главному тренеру команды Ги Буше и его помощнику Дэйву Барру.

– С большой радостью официально подтверждаю, что Ги Буше и Дейв Барр останутся с нами на два сезона. И Буше намерен сохранить весь тренерский штаб. Сейчас ведутся переговоры со всеми помощниками, – сказал Сопин.

Напомним, что Ги Буше и Дейв Барр пришли в команду «Авангард» в ноябре 2024 года. Под их наставничеством в матчах плей-офф «ястребы» добрались до четвертьфинала.

Ранее неофициально сообщалось, что главный тренер Ги Буше останется в команде. Его зарплата составит 150 млн рублей. Об этом заявлял и сам наставник в одном из роликов по итогам сезона.