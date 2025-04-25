Главный лесник Омской области назвал устройство, которое необходимо брать с собой.

Сегодня, 25 апреля, начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области Вячеслав Девятериков рассказал о прохождении противопожарного режима, введенного на территории региона. Он действует с 4 апреля и предполагает запрет на разведение костров и пал травы.

– На сегодняшний день зарегистрировано 16 пожаров на площади 173 га – это больше, чем в прошлом году, но гораздо меньше, чем в 2023-м. Весна наступила как минимум на 2-3 недели раньше, поэтому работникам лесной охраны приходится принимать экстренные меры для тушения лесных пожаров. Сегодня все работники лесной охраны готовы выполнять боевые задачи, – сказал Девятериков.

Техники сейчас достаточно. В предыдущие годы по национальным проектам было приобретено техники более 120 единиц и порядка 900 инструментов для пожаротушения на сумму 320 млн руб.

– В регионе с 7 апреля введен особый противопожарный режим по южным районам, с 14 апреля – по северным. Он оправдан своим введением и своим действием, когда ограничивается доступ в лес. Мы, собственно, не допускаем несанкционированных загораний и, как следствие, снижаем количество пожаров, – отметил Девятериков.

Причины возгораний одни и те же – это неосторожное обращение с огнем: непотушенная сигарета, неисправная система выхлопа газов из автомобилей, сухие грозы, блики от стекла разбитых бутылок и т. д.

За лесом следят из космоса, осуществляют авиа- и наземное патрулирование. Поучаствовать в тушении огня могут и сами омичи.

– Мы призываем приобрести самый доступный и самый удобный инструмент для пожаротушения – это ранцевый опрыскиватель, – посоветовал Девятериков. – Он нужен не только работникам лесной охраны, муниципальных служб ЕДДС, но и всем гражданам, кто находится на природе, в том числе охотникам.

Весенняя охота начинается в эти выходные. Ранцевый опрыскиватель советуют взять для того, чтобы в случае какого-то несанкционированного возгорания, немедленно принять меры для его тушения.